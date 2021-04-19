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Şehitlere vefa

YOZGAT İl genelinde ‘Şehitler Haftası’ kapsamında şehitlikler ziyaret edilerek, dualar yapıldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:49
Şehitlere vefa

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, gençlerle birlikte Yozgat Şehitliğini ziyaret etti. Başer, ‘’Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü sizden; Birileri yaşadığınız bu günlerin bedelini ödediği içindir. Şehitler haftası dolayısıyla Yozgat Şehitliğini ziyaret ettik, Mevla hepsinden razı olsun’’ ifadelerini kullandı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da, eğitimcilerle birlikte şehitlik ziyaretinde bulundu. Aksoy, ‘’Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, istiklali ve istikbali için canlarından geçen, bu mukaddes vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla yâd ediyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
ŞEHiTLERE VEFA
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