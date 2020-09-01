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Şehitlere vefa

SORGUN ilçesindeki eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, şehit yakınları ile şehit kabirlerini ziyaretlerini sürdürüyor.

01 Eylül 2020 Salı 00:23
Şehitlere vefa

Sorgun Doğankent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okulun mezunlarından, 2016 yılında Şehit olan Yılmaz Oğuzhan Kula'yı kabri başında dualarla andı. Yine 1994 yılında Şehit olan Lokman Erkan’ın ailesi ziyaret edilerek, şehidin annesi ile olan anılarını dinleyen eğitimciler, geride kalan ailesine sabır dileklerini iletti. Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi eğitimcileri ise, 1 Ağustos 2016 yılında henüz 1 yıllık polis memuru iken Bingöl'de zırhlı aracın hain teröristlerce patlatılması sonucu şehit olan Sorgun Halilfakılı köyünden şehit polis memuru Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailesinin eğitimcilere olan ikramlarına karşılık çam sakızı hediye şehit ailesine taktim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
ŞEHiTLERE VEFA
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