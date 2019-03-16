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Şehitler ve yakınları unutulmadı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitlerin mezarları ile şehit yakınları ziyaret edildi.

Şehitler ve yakınları unutulmadı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitlerin mezarları ile şehit yakınları ziyaret edildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Şehitler ve yakınları unutulmadı

Boğazlıyan Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu ve Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, Şehit Lokman Darğın’nın ailesini ziyaret etti, şehidin babasına hediye takdim edildi. Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu ve Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu Öğrencileri, Şehit Seyit Yalçın´nın ailesini ziyaret etti. Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulu/ortaokulu öğrencileri Şehit Mehmet Deniz´in, Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu ve Uzunlu Atatürk İlkokulu öğrencileri de şehit İsmail Vural´ın ailesini ziyaret etti. Şehit Polis Mustafa Erdoğan Anaokulu, Şehit Polis Mustafa Erdoğan´ın ailesinin ziyaret edip, mezarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Ziyaretlerde öğretmenlerle birlikte bazı ilçe yöneticileri de hazır bulundu.   

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