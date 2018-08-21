Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90186
ALTIN
233.616
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8372
EURO
6.9689

Şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı arifesinde Vali Kemal Yurtnaç, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı arifesinde Vali Kemal Yurtnaç, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

21 Ağustos 2018 Salı 16:37
48 Okunma
Şehitler unutulmadı

 Yozgat Şehitliği'ni eşi Dilek Yurtnaç  ile birlikte ziyaret eden Vali Yurtnaç, şehit kabirlerine tek tek gül bıraktı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Vali Yurtnaç, arife günü kabirleri ziyaret etmenin onlara dua etmek güzel adetlerden biri olduğunu söyledi.

        Şehitlerin ölü olmadığını diri olduğunu dile getiren Vali Yurtnaç, "Arife günleri gelip şehitlerimize dua ediyoruz. Biliyoruz ki onların kanları canları üzerine bu topraklarda yaşıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz, her zaman paylaşacağız. Millet olmak, ümmet olmak bilinciyle şehitlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Mekanları cennet olsun." dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Halk ile bayramlaştılar
Halk ile bayramlaştılar
Kesim alanları belirlendi
Kesim alanları belirlendi
Son gün yoğunluğu
Son gün yoğunluğu
İçinde 5 çocuk vardı!
İçinde 5 çocuk vardı!
Jandarmadan tatlı uyarı
Jandarmadan tatlı uyarı
Pazar hareketlendi
Pazar hareketlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim