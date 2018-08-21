Şehitler unutulmadı

Yozgat Şehitliği'ni eşi Dilek Yurtnaç ile birlikte ziyaret eden Vali Yurtnaç, şehit kabirlerine tek tek gül bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Vali Yurtnaç, arife günü kabirleri ziyaret etmenin onlara dua etmek güzel adetlerden biri olduğunu söyledi.

Şehitlerin ölü olmadığını diri olduğunu dile getiren Vali Yurtnaç, "Arife günleri gelip şehitlerimize dua ediyoruz. Biliyoruz ki onların kanları canları üzerine bu topraklarda yaşıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz, her zaman paylaşacağız. Millet olmak, ümmet olmak bilinciyle şehitlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Mekanları cennet olsun." dedi.