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Şehitler unutulmadı

YOZGAT’ta Regaip Kandili münasebetiyle Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı ve iş adamı Bilal Şahin tarafından şehitler için mevlit okutuldu, hatim günü düzenlendi.

Şehitler unutulmadı

YOZGAT’ta Regaip Kandili münasebetiyle Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı ve iş adamı Bilal Şahin tarafından şehitler için mevlit okutuldu, hatim günü düzenlendi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Şehitler unutulmadı

Bilal Şahin Külliyesinde terör saldırıları sonucu şehit olan asker, polis, vatandaş ve Bilal Şahin’in eşi merhume Naciye Afet Şahin için mevlit okundu, hatim günü yapıldı. Kandil münasebetiyle düzenlenen manevi etkinliğe çok sayıda Yozgatlı hanım katılım gösterdi. Vaizler hanımlara günün anlam ve önemini anlatırken ilahi ve kasideler de seslendirildi. Program sonunda katılımcılara Kuranı Kerim, kandil simiti ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Regaib Kandili’ne bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten işadamı Bilal Şahin , “Kalplerimizin manevi doyuma ulaştığı mübarek üç aylar, dünya işlerinin ağırlığından bunalan ruhlarımızı dinlendirmek, Yüce Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsattır. Tüm hemşerilerimin kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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