Şehitler unutulmadı

Zabıta Müdürü Musa Baran eşliğinde ekipler, şehitlikte dua ederek mezarlara çiçek bıraktı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zabıta Haftası'nın Yozgat'ta da 4-08 Eylül tarihleri arasında kutlandığını söyleyen Baran "Zabıta Teşkilatı'nın 191. kuruluş yıl dönümünde Zabıta Müdürlüğü olarak Yozgat şehitliğine gelerek şehitlerimizi ziyaret ettik ve dua ettik. Bu kapsamda ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyen teröristlere karşı canını siper ederek şehit olan polis ve askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca mesai gözetmeksizin özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarımın da zabıta haftalarını kutluyorum" dedi.