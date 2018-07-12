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Şehitler Kulesi

KADIŞEHRİ ilçesinde belediye tarafından projelendirilen ’15 Temmuz Şehitler Kulesi’ yapımı tamamlandı.

Şehitler Kulesi

KADIŞEHRİ ilçesinde belediye tarafından projelendirilen ’15 Temmuz Şehitler Kulesi’ yapımı tamamlandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Şehitler Kulesi

Kadışehri Başkanı Davut Karadavut, ‘Şehr-İ kadın konağı ve 15 Temmuz Şehitler Kulesi’ çalışmalarının tamamlanıp, ilçeye görkemli bir kule ile birlikte kadınların kullanabileceği bir tesis kazandırdıklarını söyledi. Yaklaşık 600 bin liraya mal olan Şeh-i Kadın Konağı ve 15 Temmuz Şehitler Kulesi’nin ilçe halkının gözdesi olacağına inandığını belirten Karadavut, ilçede yaşayan kadınların sosyal ve kültürel anlamda daha iyi bir hizmet verebilmek için Şehr-i Kadın Konağını yaptıklarını söyledi. Karadavut, “Buradaki amacımız kadınlarımızın eğitim, bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerinin artırılmasını, kadınların sosyal hayata katılmalarını, kadınlar açısından fırsat eşitliği, ortak kullanıma açık rekreasyon alanlarının oluşturulması ve sağlıklı yaşam için spor alanlarının oluşturulmasını sağlamaktır. 15 Temmuz Şehitler Kulesi ve parkı ise, bu hain terör saldırısını sürekli zihinlerde tutmak amacıyla yapıldı’’ diye konuştu. 

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