Şehitler için yürüyoruz!

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Yozgat’ta 2017 yılının ilk günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Yürüyüş Bozok Spor Salonu’nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam edecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer; “Sarıkamış Şehitlerini anma programı kapsamında manevi iklimin toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi için ‘Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü’ düzenlenecektir. Yürüyüşümüze tüm Yozgatlılar davetlidir” dedi.