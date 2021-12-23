Şehitler için yürüdüler

Yozgat AK Parti Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Birim Başkanlığı ve Üniversite AK Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş öncesinde Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde sinevizyon gösterimi yayınlandı. Daha sonrasında ise Cumhuriyet Alanı’ndan Yozgat Şehitliğine kadar yürüyüş gerçekleştirildi. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, ‘’Sarıkamış Harekâtı, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Bu harekâtta çok sayıda vatan evladımız Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düşmüştür’’ dedi.