Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Şehitler için yürüdüler

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları üyesi gençler, Sarıkamış Şehitleri için yürüdü.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:12
Şehitler için yürüdüler

Yozgat AK Parti Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Birim Başkanlığı ve Üniversite AK Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş öncesinde Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde sinevizyon gösterimi yayınlandı. Daha sonrasında ise Cumhuriyet Alanı’ndan Yozgat Şehitliğine kadar yürüyüş gerçekleştirildi. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, ‘’Sarıkamış Harekâtı,  I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Bu harekâtta çok sayıda vatan evladımız Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düşmüştür’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şehitler Için YürüdülerYozgatIlerigazetesiAralıkPerşembeHaberAkpartiGençlikKollarıüyesiGençlerSarıkamışŞehitleriIçinYürüdülerAndılarYaşarTaşdemirŞehitler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı Öztürk’e plaket
Saygı Öztürk’e plaket
Çalınan Sakal-ı Şerif bulundu
Çalınan Sakal-ı Şerif bulundu
Kitap Kurtları
Kitap Kurtları
YHT hattına Ekolojik Köprü
YHT hattına Ekolojik Köprü
Araç sayımız 2 bin 415 adet arttı
Araç sayımız 2 bin 415 adet arttı
BiLSEM için ikinci kez seminer
BiLSEM için ikinci kez seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim