YOZGAT'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti okutulan mevlite Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit sonunda şehitler için dua edildi.

VATANDAŞLARA BAYRAK DAĞITILDI

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Yozgat Belediyesi vatandaşlara bayrak dağıttı.