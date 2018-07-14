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Şehitler için Mevlit

BOĞAZLIYAN ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak için şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşlarımız için Merkez Çarşı Camii'nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Şehitler için Mevlit

BOĞAZLIYAN ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak için şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşlarımız için Merkez Çarşı Camii'nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Şehitler için Mevlit

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, salat-ü selamlar, ilahiler ve İlçe Müftüsü Mehmet Güler'in konuşmasıyla camii cemaatiyle birlikte şehitlerimiz için dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Güler, "İslam tarihi boyunca bütün önemli görevleri gençler omuzlamıştır. 15 Temmuz şehitlerinde de 18 yaşında olan şehitlerimiz var. Bu şehitler Allah'ın izni ve inayetiyle tonlarca ağırlıktaki tankları durdurmuşlar ve kullanmışlar. Bu kolay bir durum değildir. Allah'ın yardımı ve onların cesaretiyle gerçekleştirdiler. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin, bizlere de şefaatçi eylesin." dedi.

Şehitlerin yolunda onları her zaman dualarla anacaklarını ifade eden Güler, "Onlar 15 Temmuz'da yaptıkları kahramanlıklarla hep kalbimizde ve gönlümüzde olacaklar, öyle de anılacaklar. Onları asla unutmayacağız. Rabbim onlara rahmet eylesin, ailelerine sabır versin, yaralılara acil şifalar ihsan etsin." diye konuştu.

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