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Şehitler için Mevlit

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okuttu.

13 Temmuz 2021 Salı 00:50
Şehitler için Mevlit

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası programları kapsamında hain darbe girişimde vatanını, milletini, bayrağını ve ülkesinin diğer tüm değerlerini savunurken şehit olan kahramanlar için Mevlid-i Şerif Erdoğan Akdağ Camiinde okundu. Mevlid-i Şerif, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevli Yasin Cenan, Öğretim Görevlisi Talha Erdem, Öğretim Görevlisi Muhammed Ali Erdal, Erdoğan Akdağ Camii İmam Hatibi İbrahim Gökberk Güler, Bilal Şahin İlahiyat Camii İmam Hatibi Fatih Duyar, Bilal Şahin Cami Müezzini Rasul Tekin tarafından okundu. 

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Şehitler Için Mevlit
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