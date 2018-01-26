Şehitler için Hatim

Müftü Sezik, bugün Cuma Namazında Çapanoğlu Büyük Caminde tüm Şehitlerimiz için 3 bin 500 Hatim Programının startının verileceğini söyledi. Sezik, ‘Amacımız genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla her ailenin, en uzak ilçesindeki köylüsünden kasabalısına en az bir hatim okumaya tüm kardeşlerimizi Hatim Kampanyamıza davet ediyorum’ dedi.

Müftü Sezik, 3 bin 500 Hatim Kampanyasında bütün din görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri, Kur’an Kursundaki tüm öğrencilerin fiilen görev alacaklarını kaydetti. Sezik, ‘Bütün halkımızı Afrin operasyonumuza dua ve hatimleriyle manevi destek olmaları için davet ediyoruz. 18 Mart’ta Hatimlerimizin duasını hep birlikte Çapanoğlu Büyük Camii’nde yapacağız. Yüce Rabbimiz aziz milletimizi ve göz bebeğimiz ordumuzu muzaffer eylesin’ diye konuştu.