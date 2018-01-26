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Şehitler için Hatim

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere Güneydoğudaki operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiğimize,15 Temmuz Şehitlerimize, şuanda devam eden Afrin operasyonu şehitlerimize ile bütün şehitlerimize bağışlanmak üzere ‘7’den 77’ye hatim kampanyası’ başlattıklarını duyurdu.

Şehitler için Hatim

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere Güneydoğudaki operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiğimize,15 Temmuz Şehitlerimize, şuanda devam eden Afrin operasyonu şehitlerimize ile bütün şehitlerimize bağışlanmak üzere ‘7’den 77’ye hatim kampanyası’ başlattıklarını duyurdu.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Şehitler için Hatim

Müftü Sezik, bugün Cuma Namazında Çapanoğlu Büyük Caminde tüm Şehitlerimiz için 3 bin 500 Hatim Programının startının verileceğini söyledi. Sezik, ‘Amacımız genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla her ailenin, en uzak ilçesindeki köylüsünden kasabalısına en az bir hatim okumaya tüm kardeşlerimizi Hatim Kampanyamıza davet ediyorum’ dedi.

Müftü Sezik, 3 bin 500 Hatim Kampanyasında bütün din görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri, Kur’an Kursundaki tüm öğrencilerin fiilen görev alacaklarını kaydetti. Sezik, ‘Bütün halkımızı Afrin operasyonumuza dua ve hatimleriyle manevi destek olmaları için davet ediyoruz. 18 Mart’ta Hatimlerimizin duasını hep birlikte Çapanoğlu Büyük Camii’nde yapacağız. Yüce Rabbimiz aziz milletimizi ve göz bebeğimiz ordumuzu muzaffer eylesin’ diye konuştu.

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