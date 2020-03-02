Yozgat Alperen Ocakları tarafından organize edilen Gıyabi Namaza vatandaşlarda katılıp, destek verdi. Ocak üyesi gençler ile vatandaşlar Cumhuriyet Alanı’nda topluca Şehitler için gıyabi namaz kılıp, ardından da dua etti. İdlib’de 34 askerimizin şehit edilmesine neden olan saldırı ise Cumhuriyet Alanı’ndaki gıyabi namazın ardından Lise Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüş ile protesto edildi. Cumhuriyet Alanı’nda Kur'an'ı Kerim tilaveti ve Gıyabi Cenaze namazının ardından başlayan yürüyüş Lise Caddesi boyunca devam etti. Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak, gün yas tutma günü değil gün birlik beraberlik günü olduğunu söyledi. Çıtak, "Alperen Ocakları İl Başkanlığı olarak tüm şehitleri için önce Fetih Suresi sonrasında gıyabi Cenaze namazı kılarak yürüyüş düzenledik. Şimdi vakit yas tutma vakti değildir kıyama kalkma vaktidir. Rabbimiz için bunu bütün dünyaya duyurma vaktidir. Rabbim bizlere Şehitlerimizin öcünü alanlardan almayı nasip etsin” dedi.