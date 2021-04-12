Şehitler için dua ettiler

Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan, İlçe Emniyet Amir Vekili Süleyman Çetin ile birlikte İlçedeki Şehit Polislerin kabirlerini ziyaret ederek, dualar okundu. Şehit polislerin aileleri de ziyaret edildi. Çayıralan İlçe Emniyet Amir Vekili Süleyman Çetin tarafından Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla tamamlandı. Tören sonrasında İlçe Emniyet Amir Vekili Süleyman Çetin, Polis Memurlarıyla birlikte Kaymakam Yıldız’ı makamda ziyaret etti. Kaymakam Yıldız, Polis Teşkilatının, Polis Haftası’nı ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutladı.