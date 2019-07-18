Şehitler anıldı

Saraykent Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan anma etkinliğine Saraykent Kaymakamı İsmail Demir, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Duran, çok sayıda daire amiri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Beytullah Yeşilay’ın kabrini ziyaret edilerek, İlçe Müftülüğü imam hatibi tarafından Kuran- Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Ziyaretin akabinde kahraman şehidin baba ocağında unutulmadı. Yeni Cami'de okunan Hatm-i Şerif'in akabinde yapılan dualar tüm demokrasi şehitlerinin ruhuna hediye edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programı ilgiyle takip etti.