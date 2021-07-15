Şehitler adına hatıra ormanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, geleceğimizin teminat altına alınabilmesi için geçmişin hafızasının geleceğe aktarılması gerektiğini söyledi. Karadağ, ‘’15 Temmuz kalkışması bu hafızanın sürekli zihinlerde olması gereken bir gece. Bir tarafı ile ihanet ve alçaklık diğer tarafı da Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti ile birlikte kahramanlık abidesi olan bir geceden bahsediyoruz. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın. Eğer biz geleceğimizi teminat altına almak istiyorsak bugünleri unutmamamız lazım. Geçmişimizin hafızasını geleceğe ve yeni neslimize aktarmamız lazım. Bu tören ve fidan dikme etkinliği bunun esasıdır’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, devletin büyüklüğünün burada ortaya çıktığına işaret ederek, vatanı, milleti, mukaddesatı, ezanı bayrağı için biz her zaman şehit veren Türk milletinin, şehit vermeye de devam edeceğinin altını çizdi. Yozgat Valisi Ziya Polat ise, 15 Temmuzu hatırlamak ve unutmamak adına Valilik, Belediye ve Üniversite ile fidan dikme töreninde bir araya geldiklerini söyledi. Vali Polat, ‘’Biz şehitlerimizi gönlümüze yazdık. Dikilen fidanlarla da bu bölge ve coğrafyaya köklerini salacaklar. Onların isminin yaşatılması ve unutulmaması adına hatıra ormanımızda fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Tüm şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız’’ ifadelerini kullandı.