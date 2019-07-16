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Şehitler adına fidan diktiler

AKDAĞMADENİ ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen organizasyon ile şehitler adına hatıra ormanı oluşturulmak üzere fidan dikildi.

Şehitler adına fidan diktiler

AKDAĞMADENİ ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen organizasyon ile şehitler adına hatıra ormanı oluşturulmak üzere fidan dikildi.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Şehitler adına fidan diktiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsaminda '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanında her bir şehit için bir fidan dikimi gerçekleştirildi. 15 Temmuzda hain darbe girişimi neticesinde şehit olanların anısını yaşatmak için fidanlar toprakla buluşturuldu. Öte yandan Akdağmadeni ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Akdağmadeni Belediye BaşkanıNezih Yalçın, belediye meclis üyeleriyle birlikte Akdağmadeni Şehitler anıtını ziyaret ederek, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua ettiler. 

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