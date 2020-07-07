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Şehit yakınlarını ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, şehit yakınlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

07 Temmuz 2020 Salı 00:42
Şehit yakınlarını ziyaret etti

YOZGAT Valisi Ziya Polat, göreve başladıktan sonra başlattığı ziyaretleri kapsamında şehit yakınlarını da unutmuyor.
Vali Polat, 1992 Yılında, Tunceli’nin Pülümür İlçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Akif Karabulut’un Fakıbeyli Köyünde oturan ailesini ziyaret etti. Vali Ziya Polat, Şehidimize Allah’tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve sabır diledi.
Vali Ziya Polat, 2012 Yılında Kayseri Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda Şehit düşen Teknisyen İsmail Sakın’ın Kavurgalı Köyünde ikamet eden Ailesini de ziyaret etti. 

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Şehit Yakınlarını Ziyaret Etti
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