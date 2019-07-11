Şehit yakınlarına ziyaret

Kaymakam Yasin Özcan, ilçe yöneticileriyle birlikte, hain darbe girişimi sırasında Ankara Genel Kurmay Başkanlığı ve Kızılay Meydanında yapılan saldırıda şehit düşen Yıldız Gürsoy ve Cengiz Polat’ın ilçede yaşayan akrabaları ziyaret etti. İlk ziyaret 15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Yıldız Gürsoy’un Tepedoğan köyünde bulunan kabri ziyaret edildi, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir Kuranı Kerim okuyarak Şehit için dualar edildi. Daha sonra Şehit Yıldız Gürsoy’un abisi Okay Gürsoy ziyaret edilerek, acılarını paylaşıldı. Tepedoğan köyüne yapılan ziyaretin ardından Şekerpınar Mahallesinde yaşayan Şehit Cengiz Polat’ın amcası Ahmet Polat ziyaret edildi. Şehid için Kuranı Kerim okunarak dua edildi.