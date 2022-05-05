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Şehit yakınlarına ziyaret

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:06
Şehit yakınlarına ziyaret

Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Daha sonra Bolatcan ailesini ziyaret eden Topuz ve Yalçın burada gençlerle bayramlaştı. Ramazan Bayramında görevleri başında olan sağlık çalışanlarını Akdağmadeni Devlet Hastanesinde ziyaret eden Topuz ve Yalçın, çalışanların bayramını kutlayarak kolaylıklar diledi. İlçe Jandarma Komutanlığı, Akdağmadeni Trafik Denetleme Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaretlerini gerçekleştiren Topuz ve Yalçın, görevleri başında olan güvenlik güçleri ile bayramlaştı. Son olarak Yalçın, belediye itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiye personellerinin bayramlarını kutladı.

Son Güncelleme: 05.05.2022 01:07
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