ŞEHiT YAKINLARINA VEFA ZiYARETi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Şefaatli ilçesinde ikamet eden şehit yakını ile Yerköy ilçesinde Şehit ve Gaziler Derneği ve şahit ailesini ziyaret etti. Abdullah Neşeli, Tunceli-Pülümür ilçesinde 30 Haziran 2007 yılında şehit olan Patlayıcı Madde İmha Uzmanı Uzman Çavuş İsmail Dursun'un Şefaatli Karalar Köyünde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti. Neşeli, ‘’Vatan, millet, kitap gibi kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkarak her zaman beraber olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, Gazilerimize şifa diliyoruz’’ dedi. Neşeli, şehidimizin babası Osman, annesi Hikmet Dursun’un ilerleyen yaşlarına rağmen kendilerini ağırladıklarını, tüm şehit yakınları ve gazilere kurum olarak kapılarının açık olduğunu kaydetti. Neşeli, Yerköy ilçesinde de Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret edip, Dernek Başkanı Ahmet Kepir ile bir süre görüştü. Neşeli, ‘’Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna şehit ve gazi olan kamu görevlilerimizin, sivil vatandaşlarımızın geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, aileler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak üzere faaliyet gösteren derneklerimize teşekkür ediyor, başarı diliyoruz’’ diye konuştu. Abdullah Neşeli, daha sonra Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir ile birlikte, Hakkâri’de 17 Ağustos 2011 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erhan Ar'ın Yerköy'de ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti.