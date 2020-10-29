Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
499.290
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7399
EURO
9.6937

ŞEHiT YAKINLARINA VEFA ZiYARETi

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Neşeli, Yerköy Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret ettikten sonra, şehit yakınlarıyla da bir araya geldi.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:46
ŞEHiT YAKINLARINA VEFA ZiYARETi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Şefaatli ilçesinde ikamet eden şehit yakını ile Yerköy ilçesinde Şehit ve Gaziler Derneği ve şahit ailesini ziyaret etti. Abdullah Neşeli, Tunceli-Pülümür ilçesinde 30 Haziran 2007 yılında şehit olan Patlayıcı Madde İmha Uzmanı Uzman Çavuş İsmail Dursun'un Şefaatli Karalar Köyünde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti. Neşeli, ‘’Vatan, millet, kitap gibi kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkarak her zaman beraber olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, Gazilerimize şifa diliyoruz’’ dedi. Neşeli, şehidimizin babası Osman, annesi Hikmet Dursun’un ilerleyen yaşlarına rağmen kendilerini ağırladıklarını, tüm şehit yakınları ve gazilere kurum olarak kapılarının açık olduğunu kaydetti. Neşeli, Yerköy ilçesinde de Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret edip, Dernek Başkanı Ahmet Kepir ile bir süre görüştü. Neşeli, ‘’Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna şehit ve gazi olan kamu görevlilerimizin, sivil vatandaşlarımızın geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, aileler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak üzere faaliyet gösteren derneklerimize teşekkür ediyor, başarı diliyoruz’’ diye konuştu. Abdullah Neşeli, daha sonra Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir ile birlikte, Hakkâri’de 17 Ağustos 2011 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erhan Ar'ın Yerköy'de ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti. 

Anahtar Kelimeler:
ŞEHiT YAKINLARINA VEFA ZiYARETi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUGÜN BAYRAM
BUGÜN BAYRAM
Bayraklarla donatıldı
Bayraklarla donatıldı
DEAŞ şüphelileri tutuklandı
DEAŞ şüphelileri tutuklandı
Etkinlikler devam ediyor
Etkinlikler devam ediyor
Kahvaltıda buluştular
Kahvaltıda buluştular
Kaymakam sorun dinledi
Kaymakam sorun dinledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim