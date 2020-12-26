Şehit yakınlarına vefa

Yenifakılı ilçesinde bir dizi etkinliklere katılıp, ziyaretlerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, şehit yakınlarını da evlerin ziyaret etti. Vali Ziya Polat, 1992 yılında Siirt Eruh'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı Mevlüt Gökdemir ve 2012 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cuma Karadavut'un ailelerini ziyaret etti. Vali Polat, şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı ve sabır diledi, şehitlerin yakınlarıyla sohbet edip, Türk Bayrağı tablosu takdim etti.