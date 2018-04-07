Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Şehit yakınlarına özel

ÇEKEREK ilçesinde Şehit Aileleriyle bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, ilçede bazı ziyaretlerde de bulundu.

Şehit yakınlarına özel

ÇEKEREK ilçesinde Şehit Aileleriyle bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, ilçede bazı ziyaretlerde de bulundu.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Şehit yakınlarına özel

Bayan Yurtnaç, Şehit Aileleri bir araya gelerek, Yozgat Valiliği tarafından yaptırılan ve üzerinde şehitlerimizin fotoğrafı bulunan saati Şehit Ailelerine hediye etti. Okuma-yazma seferberliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan okuma yazma kursunu ziyaret eden Bayan Yurtnaç, ‘Bindallı Üç Etek’ kursu ve Sodes kapsamındaki ‘İşleyen El Işıldar’ seramik kurslarını da gezip, bilgi aldı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkanlar klinik açtı
Başkanlar klinik açtı
Atık Pil Toplanıyor
Atık Pil Toplanıyor
TANAP'tan Hibe Çağrısı
TANAP'tan Hibe Çağrısı
Mahallelere su bağlandı
Mahallelere su bağlandı
CHP’li üye eleştirdi
CHP’li üye eleştirdi
KADROYA GEÇTiLER HALAY ÇEKTiLER
KADROYA GEÇTiLER HALAY ÇEKTiLER

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim