Şehit yakınlarına özel

Bayan Yurtnaç, Şehit Aileleri bir araya gelerek, Yozgat Valiliği tarafından yaptırılan ve üzerinde şehitlerimizin fotoğrafı bulunan saati Şehit Ailelerine hediye etti. Okuma-yazma seferberliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan okuma yazma kursunu ziyaret eden Bayan Yurtnaç, ‘Bindallı Üç Etek’ kursu ve Sodes kapsamındaki ‘İşleyen El Işıldar’ seramik kurslarını da gezip, bilgi aldı.