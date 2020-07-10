Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115794
ALTIN
397.879
DOLAR
6.8591
STERLİN
8.6503
EURO
7.7441

Şehit yakınlarına özel

Boğazlıyan ilçesinde bir çiçekçi, şehit ailelerine ücretsiz hizmet kararı aldı.

10 Temmuz 2020 Cuma 00:20
Şehit yakınlarına özel

BOĞAZLIYAN'da çiçekçilik yapan Mehmet Baran, iş yerine afiş asarak, şehit çocuklarının kız isteme buketleri, nişan çiçekleri, gelin ve sünnet arabası süslemesi gibi etkinliklerini ücretsiz yapacağını duyurdu.
Baran, iş yerinin olduğu binaya ‘İşletmemizde tüm şehit çocuklarının kız isteme buketleri, nişan çiçekleri, gelin ve sünnet arabası süslemesi ücretsizdir. Ücretleri babaları tarafından ödenmiştir’ afişi astı.
Baran, Boğazlıyan'da ikamet eden şehitlerin birinci derece yakınlarına kız isteme buketleri, nişan çiçekleri, gelin ve sünnet arabası süslemesi gibi etkinliklerini ücretsiz yapacağını söyledi. 
Şehit ailelerinin, şehitlerin geride bıraktığı birer emanet olduğunu vurgulayan Baran, "Şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Onlara sahip çıkmak, onları kötü günlerinde olduğu gibi, iyi günlerinde de yalnız bırakmamak bizim görevimizdir. Şehit ailelerimizin mutlu günlerinde ihtiyaç olan çiçeklerini ücretsiz karşılama kararı aldık. Çiçek ve süslemelerde şehit ailelerimiz ücret ödemeyecek. Çünkü ücretleri babaları tarafından ödendi" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şehit Yakınlarına özel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zarar tespiti yapılıyor
Zarar tespiti yapılıyor
Afetzede Çiftçinin Sesini Duyun!
Afetzede Çiftçinin Sesini Duyun!
Atölyeler hazır
Atölyeler hazır
Başer, Baro yasasını anlattı
Başer, Baro yasasını anlattı
Kurban Bağışı
Kurban Bağışı
Müftü bilgilendirdi
Müftü bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim