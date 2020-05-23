Şehit Yakınlarına destek

SORGUN Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özdemir Kılınç, Korona virüsün gölgesinde bir ramazan ayını daha tamamlanacağına hatırlatarak, bu süreç içerisinde dernek olarak Şehit Ailelerinden gelen talepleri çözmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Kılınç, Ramazan kolilerini şehit aileleri ile buluşturduklarını belirterek, ‘’65 yaş kısıtlamasından dolayı maaşımı çekmeye gidemedim. Maaşımı çek faturamı öde, telefonumu tamir ettir, dakika yükle gibi talepleri karşıladık. Pazar, market alışverişini yapar mısınız taleplerini yerine getirdik’’ dedi. Başkan Kılınç, sokağa çıkamayanların günlük sıcak pide taleplerini de karşıladıklarını bildirdi. Kılınç, ‘’İmkanlarımız ölçüsünde karınca misali yapacaklarımızı yaptık. Bir ramazan ayı ile vedalaşma zamanı geldi, hayırlı bayramlar diliyorum. Bir sonraki ramazanda virüs belasından kurtulmuş olarak ramazan ayının gerektiği gibi teravih namazlarımızı kılarak, eş, dost ve akrabalar ile toplu iftar yaparak idrak etmeyi nasip eder inşallah’’ diye konuştu.