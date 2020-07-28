Şehit yakınları ziyaret etti

YOZGAT Valisi Ziya Polat, şehit yakınlarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ziya Polat, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde ikamet eden şehit yakınlarını ziyaret etti. Yozgat Valisi Ziya Polat, 2016 yılında Diyarbakır Sur'da şehit olan Uzman Çvş. Bekir Şimşek'in Aydıncık ilçesinde oturan ailesini ziyaret ederek, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

Vali Polat, 2019 yılında Hakkari Doğanlı köyü Davuştepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan j. Asb. Çvş. Bünyamin Duymaz'ın Kadışehri Yelten köyünde oturan ailesini ziyaret ederek, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Vali Polat’a il yöneticileri eşlik etti.