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Şehit Yakınları ziyaret edildi

ÇEKEREK ilçesinde ikamet eden Şehit yakınları ilçe yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Şehit Yakınları ziyaret edildi

ÇEKEREK ilçesinde ikamet eden Şehit yakınları ilçe yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:16
Şehit Yakınları ziyaret edildi

Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, Çekerek İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe Jandarma Komutan Vekili, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile birlikte şehit yakınlarını ikametlerinde ziyaret etti. Kaymakam Çakal, 1999 yılında Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde Şehit olan Kazım Şahan ile 2017 yılında EYP patlaması sonucu Şırnak Gabardağı mevkiinde şehit olan Faruk Yüksel'in baba ocağını ziyaret etti. Kaymakam ve beraberindeki ilçe yöneticileri, şehitlerimizin yakınları, anne ve babaları ile sohbet etti, kapısının her zaman kendilerine açık olduğunu belirtti. 

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Şehit Yakınları Ziyaret Edildi
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