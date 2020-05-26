Şehit yakınları ziyaret edildi

BOĞAZLIYAN ve Saraykent ilçelerinde ilçe yöneticileri, şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret edip, bayramlaştı. Boğazlıyan Emniyet Müdürlüğü, Ramazan bayramı vesilesiyle şehit yakınları ve şehit mezarları ziyaretinde bulundu. Emniyet görevlileri, bu aziz vatan için canlarını veren yiğitleri rahmetle ve saygıyla andı.

SARAYKENT ilçesinde ise Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip, bayramlaştı. Kaymakam Kundakçcı ve Başkan Öçal, kamu kurumlarında çalışanlarla da bir araya gelerek, sosyal mesafe kurallarına uygun bayramlaşmada bulundu.