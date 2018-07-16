Şehit yakınları unutulmadı

Karacabey, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Akıncılar üssünde darbeci hainlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit edilen Yasin Yılmaz'ın Akdağmadeni Oluközü Beldesi’ndeki baba evi ziyaretinin ardından Saraykent ilçesine geçti. Karacabey, burada da, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci hainlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit edilen Beytullah Yeşilay'ın baba ocağı ziyarette bulundu. Rektör Karacabey, akademik ve idari personelinden oluşan heyet, ziyaretlerde şehit yakınlarıyla bir araya gelip, acılarını paylaştıktan sonra kabirlerini de ziyaret ederek, dua etti.