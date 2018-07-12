Şehit yakınları unutulmadı

Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve diğer ilçe yöneticileriyle birlikte, Sarıkaya ilçesi Şekerpınar Mahallesinde ikamet eden Şehit Cengiz Polat’ın amcası Ahmet Polat ziyaret etti, Şehidimiz için Kuranı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra Burunkışla köyüne giden ilçe yöneticileri, Şehit Suat Akıncı’nın dayıları Dilaver Akın, Oktay Akın ve Erol Akın’ı evinde ziyaret etti. Şehidimiz için Kuranı Kerim okunarak dua edildi. Duanın ardından şehidin amcası ile bir süre sohbet edilerek, acılarını paylaştı. Burunkışla Köyüne yapılan ziyaretin ardından, Tepedoğan köyüne geçen ilçe yöneticileri, Şehit Yıldız Gürsoy un annesi Fadime Gürsoy ve abisi Okay Gürsoy ziyarette bulundu. Şehidin Tepedoğan köyünde bulunan kabri ziyaret edilerek, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, Kuranı Kerim okuyarak Şehit için dualar edildi.