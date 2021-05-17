Şehit yakınları unutulmadı

Vali Polat, 27 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlip kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Çvş. Hasan Hüseyin Özdemir'in Akdağmadeni Arpalık köyünde oturan ailesini ziyaret etti. Daha sonra Şehidimizin kabrini de ziyaret eden Polat, Şehidimizin ruhuna Fatiha okudu. Vali Polat, Şehidin cenaze törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile şehidin babası İbrahim Özdemir’i telefonla görüştürdü. 1981'de Kırklareli’nde uçak düşmesi sonucu şehit olan Mustafa Eser'in Saraykent ilçesi Kamberli köyünde oturan ailesini ziyaret eden Vali Polat’a Alay Komutanı Albay A. Sefa Yılmaz, Emniyet Müdürü Murat Esertürk de eşlik etti. 4 Mart 2021 tarihinde Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın kız kardeşi Gülten Ünal'ı ziyaret eden Vali Polat, şehidimizin kardeşinin ve ailesinin bayramını kutlayarak Osman Paşa ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. •Yasin Nazım Kayhan•