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HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
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Şehit yakınları unutulmadı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte şehitlerimizin yakınlarını ikametlerinde ziyaret etti.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:14
Şehit yakınları unutulmadı

Vali Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve eşi Nagihan Köse ile birlikte Saray köyüne gitti. Vali Polat ve beraberindekileri, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın Saray Köyü’nde yaşayan ablası Hüsniye Korana’yı ziyaret ederek, taziyede bulundu. Vali Ziya Polat, Şehit Muzaffer Tufaner’in ölüm yıldönümünde ailesini yalnız bırakmadı. Vali Polat, 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Polis Memuru Muzaffer Tufaner’in Saray Köyünde oturan ailesini ziyaret ederek, şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını söyledi. 

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Şehit Yakınları Unutulmadı
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