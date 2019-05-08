Şehit yakınları Karadeniz’i gezdi

Yozgat il genelinde Şehit ve Gazi Çocukları veya birinci derecede yakınlarından oluşan 25 lise öğrencisine yönelik geziye katılanlar, olumlu izlenimle döndü. Ülkemizin farklı bölge ve kültürlerini yerinde gösterebilmek, katılımcılar arasında birlik, kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü personeli eşliğinde Karadeniz’e açılan gençler, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize illerini görme imkanı buldu. Gezi kapsamında öğrencilere yelek hediye edildi. Rize’de Ayder Yaylası, Fırtına Deresi ve Zil kalesi, Trabzon’da Sümela Manastırı, Ayasofya Camii, Atatürk Köşkü, Uzun Göl ve Boztepe, Ordu’da Boztepe, Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi, Samsun’da Bandırma Vapuru, Hayvanat Bahçesi, Amazon Köyü ve Dijital gösterim merkezi gezildi.