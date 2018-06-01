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Şehit yakınları iftarda buluştu

YENİFAKILI ilçesinde Kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde, Şehit Yakınları, Gaziler ve yakınları bir araya geldi.

Şehit yakınları iftarda buluştu

YENİFAKILI ilçesinde Kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde, Şehit Yakınları, Gaziler ve yakınları bir araya geldi.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Şehit yakınları iftarda buluştu

İftar yemeğine, Boğazlıyan Şeker Fabrikası ev sahipliği yaptı. Kaymakam Şükrü Çakır, Merkez Valisi Adnan Yılmaz, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Reisi Mehmet Razamanoğlu, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Çetin, Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, şehit aileleri ve gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iftarda hazır bulundu.

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