Şehit yakınları gezdirildi

Aziz Şehitlerimizin anne ve babaları, Yozgat, Kırşehir, Konya, Nevşehir güzergahını kapsayan geziye götürüldü. Dernek Başkanı Özdemir Kılınç, ‘’Yardım ve desteğini esirgemeyen Sorgun Belediye Başkanı sayın Murat Gürbüz beye, Doğankant Belediye Başkanı Sayın Doğan Sungur beye, Çiğdemli Belediye Başkanı Sayın İsmail Biçer beye şahsım, derneğim ve şehit anne ve babaları adına teşekkür ediyorum’’ dedi.