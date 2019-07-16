Şehit yakınları, gazilerle buluştu

YOZGAT Valiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yemekte, şehit yakınları ile gaziler il yöneticileriyle bir araya geldi. Yozgat İl Özel İdaresi Misafirhanesinde verilen yemeğe katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Bu ihanetin içerisinde olanlar pirincin içindeki beyaz taş gibi içimize gizlendiler. Bizlere dost gibi göründüler, bizimle yiyip içtiler, bizimle gülüp bizimle hüzünlendiler. Ve bunlar hiç görmediğimiz bir ihaneti bize yaşatmaya çalıştılar. Bu ihanet netleştikten sonra Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim tarihimizi değiştiren bir lider oldu. Allah o’na sağlıklı uzun ömürler versin. Bu kalkışma esnasında çok sayıda şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin, hepsinden razı olsun. Gazilerimiz oldu, onlarda niye biz şehit olamadık diye üzüldüler. Onlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir ihanetle karşılaşmayız” dedi.

Programa Vali Kadir Çakır’ın yanı sıra, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektör Ahmet Karadağ, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Ekrem Mengi, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, şehit ve gazi aileleri ve daire müdürleri katıldı.