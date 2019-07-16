Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97098
ALTIN
259.567
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1463
EURO
6.4543

Şehit yakınları, gazilerle buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

Şehit yakınları, gazilerle buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
17 Okunma
Şehit yakınları, gazilerle buluştu

YOZGAT Valiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yemekte, şehit yakınları ile gaziler il yöneticileriyle bir araya geldi. Yozgat İl Özel İdaresi Misafirhanesinde verilen yemeğe katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Bu ihanetin içerisinde olanlar pirincin içindeki beyaz taş gibi içimize gizlendiler. Bizlere dost gibi göründüler, bizimle yiyip içtiler, bizimle gülüp bizimle hüzünlendiler. Ve bunlar hiç görmediğimiz bir ihaneti bize yaşatmaya çalıştılar. Bu ihanet netleştikten sonra Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim tarihimizi değiştiren bir lider oldu. Allah o’na sağlıklı uzun ömürler versin. Bu kalkışma esnasında çok sayıda şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin, hepsinden razı olsun. Gazilerimiz oldu, onlarda niye biz şehit olamadık diye üzüldüler. Onlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir ihanetle karşılaşmayız” dedi.
Programa Vali Kadir Çakır’ın yanı sıra, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektör Ahmet Karadağ, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Ekrem Mengi, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, şehit ve gazi aileleri ve daire müdürleri katıldı.

Son Güncelleme: 15.07.2019 18:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiLLi BiRLiK GÜNÜ
MiLLi BiRLiK GÜNÜ
Şehitler adına fidan diktiler
Şehitler adına fidan diktiler
Okul eğitime hazırlanıyor
Okul eğitime hazırlanıyor
Çekerek’ten turizm atağı
Çekerek’ten turizm atağı
Bayrak Yürüyüşü
Bayrak Yürüyüşü
Resim sergisi açıldı
Resim sergisi açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim