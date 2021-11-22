Şehit yakınına ziyaret

Yozgat’ın Çandır ilçesi nüfusuna kayıtlı olmasına karşın Kayseri’de ikamet etmesi nedeniyle, bu ilde toprağa verilen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Ciddioğlu’nun ailesinin de Kayseri’de yaşadığı belirtildi. Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, 2004 yılında Tunceli'de şehit olan Serkan Ciddioğlu’nun ailesini Kayseri’de ziyaret ederek, devletin her zaman emirlerinde olduğunu belirtti. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Ciddioğlu, 2004 yılında Tunceli'de, PKK/Kongra-Gel militanlarıyla girdiği çatışmada şehit oldu. Kayseri'de toprağa verildi.