Şehit yakınına istihdam hakkı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nu kapsamında şehit yakınları ve gazilerin istihdam işlemlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca birlikte yürütüldüğünü hatırlatarak, bu çerçevede şehit yakınlarına sağlanan istihdam uygulamasındaki son değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

İllerde istihdam başvurularının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Neşeli, şehit yakını ve gazilerden 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren durumları açıkladı.

Neşeli, son düzenlemeyle ilgili şu açıklamada bulundu:

“Kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan hayatını kaybedenlerle malul olanlara bir, vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin iki yanına istihdam hakkı tanınıyor.

Malul olanlara, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara, terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere, 13/05-28/10 2014 tarihi arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara, Temmuz darbe girişiminde malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza birer istihdam hakkı verilmiştir” dedi.

İki hak sahipliği durumunda; eş veya çocuklardan bir kişi, anne, baba veya kardeşlerden bir kişi olmak üzere toplam 2 kişinin bu haktan yararlanabileceğini kaydeden Neşeli, şunları söyledi:

“Eş veya çocukları yoksa, anne, baba veya kardeşlerden toplam 2kişi, Anne, baba ve kardeşleri yoksa, eş veya çocuklardan toplam 2 kişi, tek hak sahipliği durumunda; kendisi, eşi veya çocuğu, eşi ve çocukları yoksa kendisi veya kardeşlerinden 1 kişi istihdam hakkından yararlanmaktadır. Eş ve çocukların bulunması halinde bu haktan anne, baba veya kardeşler yararlanamaz. Anne, baba veya kardeşleri bulunması halinde bu haktan eş ve çocuklar yararlanamaz. İki grup arasında karşılıklı feragat hakkı bulunmamaktadır. Fakat istisnai durumlarda feragate gerek kalmadan hak geçişi vardır.

Başvuru sırasında şehit yakını gazi ve yakınlarından 1 adet biyometrik fotoğraf (fotoğraf ebatları 50 mm x 60 mm) 2 kimlik fotokopisi istenmektedir. Şehit yakınları ve gaziler istihdam başvurularının takibini e-devlet sistemi üzerinden, atama sonuçlarını ise Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden öğrenilebilir. 23 Aralık 2016 tarihinde yapılan düzenleme ile Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6704 sayılı Kanun'la şehit anne babalarına da istihdam imkanı getirilmiş, istihdamda 45 yaş şartı, hak sahipleri arasında bu yaşın altında kimsenin bulunmamasına bağlı olarak kaldırılmıştı.

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle yönetmelik kanundaki düzenlemelere uygun hale getirildi.

Buna göre, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı vazife malulü sayılanlar ile terör eylemi nedeniyle engelli hale gelenlerin kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinin yanı sıra anne ve babasından biri de istihdam edilebilecek.

Aynı düzenleme Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, babası veya kardeşlerinden birisi için de geçerli olacak.

İstihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda yaş şartı aranmaksızın eş veya çocuklardan birisi ile anne, baba veya kardeşlerden birisi bu hakkı kullanabilecek. Tüm Şehitlerimize Allahtan Rahmet Yaralı Gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim.”