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Şehit ve Gazi çocuklarına eğitim desteği

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu, 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verileceğini duyurdu.

Şehit ve Gazi çocuklarına eğitim desteği

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu, 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verileceğini duyurdu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 07:04
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Şehit ve Gazi çocuklarına eğitim desteği

 İlk yardımın hesaplara yatırıldığı kaydedildi. Yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapacağı kaydedildi. İlköğretim öğrencilerine bin 769 lira, lise öğrencilerine 2 bin 653 lira, üniversite öğrencilerine de 3 bin 538 lira yardım yapılacak. Açıklamada, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksınız, durumları Milli Eğitim kayıtlarından tespit edilenlerin hesaplarına yardımın 9 Ekim itibariyle yatırıldığı belirtildi.

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Şehit Ve Gazi çocuklarına Eğitim Desteği
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