Şehit ve Gazi çocuklarına eğitim desteği

İlk yardımın hesaplara yatırıldığı kaydedildi. Yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapacağı kaydedildi. İlköğretim öğrencilerine bin 769 lira, lise öğrencilerine 2 bin 653 lira, üniversite öğrencilerine de 3 bin 538 lira yardım yapılacak. Açıklamada, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksınız, durumları Milli Eğitim kayıtlarından tespit edilenlerin hesaplarına yardımın 9 Ekim itibariyle yatırıldığı belirtildi.