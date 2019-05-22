Şehit ve Gazi Ailelerine iftar

Yemek öncesi Şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. Yemek sonrası misafirlerle sohbet eden Kaymakam Yılmaz, ‘’Şehitlerimizin aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Allah hepinizden razı olsun. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize hayırlı uzun ömür ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum’’ dedi. Kaymakam Yılmaz, birliğimizi, dirliğimizin bozulmaması temennisinde bulundu, ‘’Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Görev başındaki asker ve polislerimize Allah yardım etsin, onları muzaffer eylesin. Bu vesile ile hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin” diye konuştu.

