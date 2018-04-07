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Şehit polisler için mevlit okutuldu

AKDAĞMADENİ İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.  

Şehit polisler için mevlit okutuldu

AKDAĞMADENİ İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.  

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Şehit polisler için mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polisleri unutmayarak Merkez Haseki Camii’nde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Suphi Daştan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ziya Akkaya, Polis merkezi amir vekili Komiser Yardımcısı Ertuğrul Yılmaz, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı’nın birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek dua etti. Müftü Alıcı, Türk Polis Teşkilatı’nın dış mihraplara karşı verdiği mücadeleye ve ülkemizin güvenliği açısından önemine değinerek, “Bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen tüm asker polis ve korucu şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazi ve yaralı polislerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi. 
Program, daha sonra katılanlara gülsuyu ve lokum ikram edilerek sona erdi.

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