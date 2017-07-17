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"Şehit olmak için hazırım"

15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Cengiz Polat’ın babası Fikret Polat’da oğlunun ölümlerin en güzeline nail olduğunu kaydederek,

"Şehit olmak için hazırım"

15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Cengiz Polat’ın babası Fikret Polat’da oğlunun ölümlerin en güzeline nail olduğunu kaydederek,

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
44 Okunma
"Şehit olmak için hazırım"

“Ben bir şehit babası olarak gururluyum. Niye gururluyum? Eğer Cengiz şehit olmasaydı ben burada olmazdım, belki gelmezdim. Konu memleketse, eğer konu bu bayraksa, Kur’an ise Polat ailesi olarak ehlileştik. En önde ben şehit olmak için hazırım. Evet, içimiz acıyor, bazen isyan ediyoruz ama bir yanımız da diyor ki, ‘Dur, doğduğun gün nasıl sevindiysen bugün de ölümlerin en güzeli nasip oldu, bugün de sevin.’ diyor. Çünkü gittiği yerde onu karşılayan Peygamberimiz. Peygamberimizin misafiri o. Şükürler olsun, eğer bugün öyle bir şey olsa milyonlarca adam öyle bir şehitliği ister. Burada bile şu gördüğünüz insanların yüzde 90’ı onu ister. Çünkü göğsümüzde iman kuvveti var. Allah’a şükürler olsun inancımız var, doğduğumuza nasıl inanıyorsak öldüğümüze de öyle inanacağız. Çünkü biz Müslümanız Elhamdülillah. Ben şehit babasıyım. Şehit babasıyım dediğim zaman nereye gidersem gideyim kapılar açılıyor. Beni hiç kimse tanımıyor, bilmiyor ama şehidin babası dediğin zaman Allah’a şükürler olsun ki bizim insanımız baş tacı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 16.07.2017 17:16
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