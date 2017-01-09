‘Şehit oldu diyemedim’

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel (29), memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yüksel için ikindi namazı sonrası Çekerek Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Çekerek Kaymakamı Gükhan Dolaş, Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Törende şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Cenazenin tören alanına getirilmesiyle acılı anne Fendiye Çekerek, şehit oğlunun fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı. Şehidin annesinin eşinden yıllar önce boşandığı belirtildi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin 2 çocuk annesi eşi Gülbahar Yüksel, eşinin Türk bayrağına sarılı cenazesine sarılarak, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Çocuklarımıza şehit olduğunu söyleyemedim. Nasıl söyleyeceğim?" diye ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Şehit babası Murat Yüksel ile kardeşleri Ayşe ve Osman Yüksel de güçlükle ayakta durabildi. Yozgat Müftüsü Salih Sezik'in cenaze namazını kıldırmasının ardından helallik alındı. Şehidin yakınları tabuta sarılarak ağladı. Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde Çekerek ilçe mezarlığına götürülerk burada defnedildi. Şehidin 5 yaşındaki oğlu Yiğit Murat ve kızı 2 yaşında Eylül Nas cenaze törenine getirilmedi.