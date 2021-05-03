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Şehit korgenerale vefasızlık

Elazığ 8. Kolordunun komutanı hemşehrimiz Korgeneral Osman Erbaş, 4 Mart 2021’de helikopterinin Bingöl’de düşmesi sonucu 10 askeri ile birlikte şehit oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Erbaş’ın isminin Elazığ Havalimanına verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Ancak teklifin gündeme alınması reddedildi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:30
Şehit korgenerale vefasızlık

YERKÖY ilçesinin Saray Köyü nüfusuna kayıtlı, 4 Mart 2021'de helikopterinin Bingöl'de düşmesi sonucu 10 askeri ile birlikte şehit oldu Elazığ 8. Kolordunun komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın isminin havaalanına verilmesine yönelik kanun teklifi gündeme alınmadı. Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Erbaş'ın isminin Elazığ Havalimanına verilmesi için kanun teklifi hazırladı. MHP milletvekilleri konuyla ilgili oylamada çekimser kaldı, AK Parti milletvekilleri ise teklifi reddetti. Gürsel Erol ‘'Osman Erbaş, bölgede bu rütbedeki ilk şehidimizdir. Osman Paşa’nın adı Elâzığ Havaalanı'nda yaşamalıdır. Ülkenin genel değerleri üzerinde birlikte hareket edelim. Üstelik Osman Erbaş Paşa'nın amcasının oğlu MHP Milletvekilidir. Ülkemizin üniter yapısı, bayrak, vatan, devlet, milletimiz için gözünü kırpmadan şehit olanların anılarını yaşatmak bu Meclisin görevidir'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise ‘'Bu kanun teklifine ihtiyaç var mıdır, bunu tartışalım. Herhangi bir uzlaşma ve görüşme olmadan bunu önümüze pişmiş yemek olarak koymaya çalışmanız, doğru değil. Şehidimiz MHP Milletvekili Ahmet Erbaş'ın amcasının oğludur. CHP olarak Osman Erbaş'ın davacısı siz, davalısı biz mi olacağız? Bunu kınıyorum'' açıklaması yaptı. AKP Grup Başkanvekili Muhammed Akbaş da, şehit komutan Erbaş'ın isminin Yozgat'ta bir okula verildiğini hatırlatarak ‘'Kendisi Yozgatlıdır. Bakanlığımız bununla ilgili olarak Yozgat'taki kamu kurumlarından birine de ismi verilecek. Bu konuda yönetmelik var. Yasama faaliyeti olacak bir durum değildir. Kanun teklifi gereksiz bir işlemdir. Paşamızın ismini yaşatacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şehit Korgenerale Vefasızlık
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