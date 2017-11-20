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Şehit Kabirleri Yenileniyor

BOĞAZLIYAN ilçesinde, şehitlere ait mezarlar tespit edilerek, İl özel İdaresi tarafından yenilenip, bakımları yapıldı.

Şehit Kabirleri Yenileniyor

BOĞAZLIYAN ilçesinde, şehitlere ait mezarlar tespit edilerek, İl özel İdaresi tarafından yenilenip, bakımları yapıldı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
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Şehit Kabirleri Yenileniyor

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan ilçesinde belirlenen 20 şehit mezarından 19'unun yeniden yapıldığını söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, şehit mezarlarının yenileme çalışmalarını, şehitlerimize olan vefa borcumuzu yerine getirebilmek adına başlattıklarını kaydetti. Sinanoğlu, ‘’Yıpranmış şehitlerimize ait kabirleri yeniden yapıldı. Şanlı bayrağımızın ebediyen dalgalanması adına şehitlerimizin ve gazilerimizin vermiş oldukları mücadele her zaman akıllarımızda yer alacak” dedi.
Yenilenen mezarlarda çevre düzenlemesi yapılacağını belirten Boğazlıyan İlçe Özel İdare Müdürü Recep Boylu, şehit mezarlarının bakımlarının yanında, etraf temizliğinin de sürekli yapıldığını, periyodik olarak da yapılmaya devam ettiğini anlattı. Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Afşar da, yapılan çalışmaların İl Özel İdaresince yapıldığını, konunun Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından da yakından takip edildiğini, yakın tarihte çevre düzenleme işinin de gerçekleştirileceğini ifade etti.

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