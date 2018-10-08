Şehit için mevlit

Çayıralan Karakışla köyündeki Şehit Piyade Er Ceyhan Demirkazık’ın baba evinde düzenlenen mevlit programına Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Çayıralan Kaymakam Vekili Yusuf Melikşah Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm şehitler için yapılan duanın ardından katılımcılara yemek verildi. Şehidin babası Ekrem Demirkazık katılımcılara teşekkür etti.