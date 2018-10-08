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Şehit için mevlit

IĞDIR’da 25 yıl önce şehit edilen Piyade Er Ceyhan Demirkazık için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Şehit için mevlit

IĞDIR’da 25 yıl önce şehit edilen Piyade Er Ceyhan Demirkazık için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Şehit için mevlit

Çayıralan Karakışla köyündeki Şehit Piyade Er Ceyhan Demirkazık’ın baba evinde düzenlenen mevlit programına Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Çayıralan Kaymakam Vekili Yusuf Melikşah Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm şehitler için yapılan duanın ardından katılımcılara yemek verildi. Şehidin babası Ekrem Demirkazık katılımcılara teşekkür etti. 

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