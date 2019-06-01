Şehit için iftar

Şehidin ailesi tarafından Çekerek’in Kayalar köyünde köy halkına verilen iftara katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, şehide Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi. Şehidin babası Alim ve annesi Miyase Koçak ile bir süre sohbet eden Vali Çakır, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını, kapılarının ardına kadar açık olduğunu ve her türlü sıkıntılarında çekinmeden kendisine ulaşabileceklerini söyledi. Daha sonra şehidin mezarını ziyaret ederek dua eden Vali Çakır, Kayalar köyü sakinleri ile sohbet etti.