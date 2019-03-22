Şehit emanetleri sergide

Çanakkale şehitlerini anma haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen resim ve Şehitlerimizin emaneti sergisi yoğun ilgi görürken serginin açılışına Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, şehit ailelerinden Satı Pampal ve Selahattin Alan da katıldı. Açılışta şehit yakınlarına plaket verilirken, Merkez Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Mine Şahin tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Daha sonra 15 Temmuz şehitlerimizin şehit olurlarken üzerlerinde bulunan kıyafetlerin bulunduğu Şehitlerimizin emanetleri sergisi gezildi. Büyük ili gören şehitlerimizin emaneti sergisi Merkez Ortaokulunda ikin gün süreyle görücüye çıktı.