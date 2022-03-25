Şehit emanetleri

Ülkemizin terörle mücadele sırasında ya da başka sebeplerle şehit olan kahramanlarının kullandıkları eşyaları ve kıyafetleri ailelerinin izniyle toparlayıp böyle bir sergi oluşturan Yozgatlı öğretmen Menderes Kılıçarslan programın açılış konuşmasında “Ben bu iş için gönlümü verdim. Bu nedenle herhangi bir ticari kayım, kâr amacım bulunmuyor. Tek bir amacım olabilir, o da burada emanetlerini sergilediğimiz şehitlerimiz gibi vatanım için şehit olabilmek. Ülkemizin yanı sıra Azerbaycan'dan bize ulaşan şehit ve gazi emanetlerimiz de var” ifadelerini kullandı.