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Şehit emanetleri

Türkiye'nin farklı yerlerindeki terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitlerin ve devlet büyüklerinin eşyalarını biriktiren Yozgatlı Coğrafya Öğretmeni Menderes Kılıçaslan "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" ni Akyurt’ta açtı.

25 Mart 2022 Cuma 00:05
Şehit emanetleri

Ülkemizin terörle mücadele sırasında ya da başka sebeplerle şehit olan kahramanlarının kullandıkları eşyaları ve kıyafetleri ailelerinin izniyle toparlayıp böyle bir sergi oluşturan Yozgatlı öğretmen Menderes Kılıçarslan programın açılış konuşmasında “Ben bu iş için gönlümü verdim. Bu nedenle herhangi bir ticari kayım, kâr amacım bulunmuyor. Tek bir amacım olabilir, o da burada emanetlerini sergilediğimiz şehitlerimiz gibi vatanım için şehit olabilmek. Ülkemizin yanı sıra Azerbaycan'dan bize ulaşan şehit ve gazi emanetlerimiz de var” ifadelerini kullandı.

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